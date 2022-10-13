«جزيرة بليد» من أبرز المناطق الجاذبة للسياح فى سلوفينيا

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصور عن جمال تلك الجزيرة الواقعة فى سلوفينيا، وأظهرت ديكورها السحرى حيث تعود بتاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وتعتبر جزيرة بليد واحدة من أشهر الوجهات السياحية فى أوروبا، حيث تتميز بأنها تطل على جزء من جبال الألب والغابات الخضراء التى تحيط بها من كل الاتجاهات.

ويبلغ طول البحيرة حوالى 2.210 مترا وعرضها 1.380 مترا وبعمق يبلغ 30 مترا، كما تتمتع بأجوائها المعتدلة أغلب العام.

وتضم البحيرة البحيرة قصور عدة تعود للقرن العاشر والتى منها القصر بليد الذى يعود إلى القرون الوسطى.

وتم استغلال تلك الجزيرة فى البناء منذ القدم، حيث تحتوى على عدد صغير من المبانى.

ويتواجد بها مبنى كبير فى الأعلى وهى كنيسة يتم الصعود إليها من خلال 99 درجة، وعادة ما يلجأ إليها الأفراد فى حفلات الزفاف لمشاهدها الساخرة.

ويطلق على جرس الكنيسة لقب "جرس الرغبة" لأجل تحقيق الأمنيات، وذلك وفقا للأسطورة.