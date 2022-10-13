6 نصائح مهمة للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلى

جدة - نرمين السيد - وقدم الخبراء عددا من النصائح التى يجب على المستخدمين تنفيذها للتمتع بخدمة مرضية للإنترنت المنزلى. ومن بين النصائح التى يمكن الاستعانة بها للحفاظ على باقات الإنترنت: -تحديد الاحتياجات ونمط الاستهلاك لأجل اختيار الباقة المناسبة. -إيقاف التحديث التلقائى للتطبيقات سواء على الهواتف الذكية أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت. -ضبط الإعدادات الخاصة بتطبيقات المحادثة على الهواتف لأجل التحكم فى التحميل والتشغيل التلقائى للفيديوهات وغيرها من الوسائط المتعددة. -اختيار جودة الصورة المناسبة للباقة عند تشغيل فيديو. -إخفاء شبكة الواى فاى الخاصة بالإنترنت حتى لا تتعرض للاختراق. -الحذر عند مشاهدة فيديوهات للأفلام أو المسلسلات أو منصات الألعاب أو البرامج التى تقدم خدمات البث المباشر مثل زووم.

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