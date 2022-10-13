الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء الصين "شينجوا" أن عملية الإطلاق للقمر الصناعى "إس-إس ايه آر01" جرت من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمال الصين، على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2 سى. وأوضحت أن القمر الصناعى الذى دخل فى المدار المحدد مسبقا، سيمكن من الحصول على بيانات تصوير رادار تدعم أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيستخدم فى مجالات الموارد الطبيعية، والحفاظ على المياه، والزراعة والغابات والزلازل وغيرها .

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