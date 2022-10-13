للحفاظ على شبابهما.. زوجان يقتلان امرأتين بالهند ويأكلان لحمهما

جدة - نرمين السيد - ويوجد فى الهند عدد من القبائل ذات أفكار ومعتقدات غربية، والتى بسببها اندفع زوجان بقتل امرأتين لأجل تحسين حياتهما.
ومن المعروف عن الزوجين أنهما من قبائل آكلى لحوم البشر، لذا قررا الثنائى بقتل امرأتين لأجل لحمهما.
ويدعى الثنائى بهاغافال وليلى سينج، اللذان قطعا ضحيتيهما لأجل طهوهما كجزء من الطقوس المرضية، لاعتقادهما بأن ذلك يحافظ على شبابهما، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وتم القبض على الزوجين بالإضافة إلى رجل آخر يدعى رشيد الشهير باسم "محمد شافى" لكونه هو العقل المدبر لعمليات القتل.
ولجأ الثنائى إلى تلك الفكرة بتقل امرأتين فى عمر الخمسين بسبب الخرافة والسحر الأسود، حيث يعتقدا أن ذلك يحسن من وضعهما المالى.
واكتشف رجال الشرطة أن الضحية الأولى تم قتلها فى يونيو، بينما الثانية فى سبتمبر، ووجدوا أجزاء من جسدهما فى منزل الزوجين.
وقال الزوجان للشرطة إن تناول البقايا المطبوخة يساعد فى الحفاظ على شبابهما، وتم احتجازهم حتى 26 أكتوبر الجارى حيث سيمثلون أمام المحكمة.
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