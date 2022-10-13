علماء أستراليون يحاولون زراعة النباتات على القمر بحلول عام 2025

قال عالم الأحياء النباتية بريت ويليامز، من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، إن البذور ستنقلها مركبة فضائية فى مهمة خاصة على القمر، وسيتم تسقيها داخل الغرفة المغلقة بعد الهبوط ومراقبتها بحثًا عن علامات الإنبات والنمو.
وأضاف أنه سيتم اختيار النباتات بناءً على مدى تأقلمها مع الظروف القاسية ومدى سرعة إنباتها.
أحد الخيارات المحتملة هو "عشب القيامة" الأسترالى الذى يمكنه البقاء على قيد الحياة بدون ماء فى حالة سبات.
وقال الباحثون فى بيان "هذا المشروع هو خطوة مبكرة نحو زراعة النباتات من أجل الغذاء والدواء وإنتاج الأكسجين، وكلها ضرورية لتأسيس حياة بشرية على سطح القمر".
وقالت كيتلين بيرت، الأستاذة المشاركة فى الجامعة الوطنية الأسترالية فى كانبيرا، إن البحث كان أيضًا ذا صلة بمخاوف الأمن الغذائى التى يقودها تغير المناخ.
وقال بيرت فى بيان: "إذا كان بإمكانك إنشاء نظام لزراعة النباتات على القمر، فيمكنك إنشاء نظام لزراعة الغذاء فى بعض أكثر البيئات صعوبة على الأرض".
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