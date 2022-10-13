أمازون تخطط لـ إطلاق أقمار صناعية لبث الإنترنت من الفضاء

وتعد هذه المهمة، الرحلة المدارية الأولى لصاروخ جديد ينافس قاذفات من "سبيس إكس" التى يملكها إيلون ماسك، حيث تم تعيينها فى الربع الأول من عام 2023.
سيكون النموذج الأولى من الأقمار الصناعية أول من يتم إطلاقه كجزء من شبكة "Kuiper" التابعة لشركة أمازون، وهى كوكبة مخططة من 3236 من الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض المنخفضة مصممة لإرسال الإنترنت عريض النطاق إلى أجزاء نائية من العالم.
تعهدت الشركة باستثمار عشرة مليارات دولار فى المشروع، بهدف اللحاق بشبكة "Starlink" سريعة النمو التابعة لشركة "سبيس إكس" والتى تقدم بالفعل خدمة الإنترنت لآلاف العملاء فى عشرات البلدان.
سيكون تحول أمازون فى اللحظة الأخيرة إلى صاروخ فولكان الخاص بشركة "ULA" بمثابة تشغيل تجريبى مناسب مع شريكها "ULA"، قبل 38 إطلاقًا مستقبليًا لشركة فولكان التى اشترتها من شركة الإطلاق فى عام 2021 للمساعدة فى نشر الجزء الأكبر من أقمارها الصناعية التشغيلية.
لم تذكر أمازون متى تخطط لإطلاق تلك الأقمار الصناعية التشغيلية الأولى. يطلب منظمو الاتصالات فى الولايات المتحدة من الشركة نشر نصف مجموعتها بحلول عام 2026.
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