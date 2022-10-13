لهذا السبب.. شركة «إنتل» تخطط لتسريح الآلاف من موظفيها

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر داخلية من شركة "إنتل" لصناعة الرقائق بأنَّ الشركة الأمريكية تخطط لخفض كبير فى عدد الموظفين، سيصل على الأرجح للآلاف، فى مواجهة التباطؤ فى سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية.





وقالت المصادر، حسبما نقلت عنها وكالة "بلومبرج نيوز"، إن الإعلان عن تسريح العمال سيحدث هذا الشهر، وقد تشهد بعض أقسام "إنتل"، بما فى ذلك مجموعة المبيعات والتسويق، تخفيضات فى العمالة تصل إلى نحو 20%.

وقالت بلومبرج نيوز إن الشركة كان لديها 113.700 موظف حتى يوليو، حين خفضت الشركة مبيعاتها السنوية وتوقعات الأرباح بعد أن أخطأت تقديرات نتائج الربع الثانى.

وتعانى شركة "إنتل" حاليًا من تراجع العائدات بعدما دفع التضخم المرتفع وإعادة فتح المكاتب والمدارس الناس إلى إنفاق أقل على أجهزة الكمبيوتر مقارنةً بمستوى الإنفاق خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.

كما يتعرض صانعو الرقائق أيضًا لضغوط من القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" فى سوق أجهزة الكمبيوتر الرئيسية فى الصين والأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى أزمات سلسلة التوريد ومزيد من التراجع على الطلب.