توقعات الأبراج الخميس 13 أكتوبر 2022.. نصائح ذهبية فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

كن أكثر هدوءًا وتعامل مع الأمور بحكمة، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية.

الثور

حافظ على طاقتك وحماسك واستغل مهاراتك فى العمل، وتعامل مع شريك حياتك بلطف لتتحسن العلاقة.

الجوزاء

اجتهد فى عملك ليتحسن وضعك، وابحث عن السعادة والراحة فى حياتك الشخصية لتستطيع إكمال الطريق.

السرطان

انجز مهام عملك وابحث عن أفكار جديدة، واحرص على القيام بواجباتك الأسرية والاجتماعية قدر المستطاع.

الأسد

استغل الفرص ولا تضيعها حتى لا تندم عليها بعد ذلك، وقوى علاقتك بشريك حياتك وحاول أن تكون متفاهمًا معه.

العذراء

حاول التخلص من روتين العمل وقم بأشياء جديدة تجعلك متميزًا، واهتم بشريك حياتك وأفراد أسرتك.

العقرب

تماسك لتتخطى كافى العقبات التى تواجهك فى العمل، واستمتع مع أسرتك بقضاء وقت مميز.

الميزان

حاول تحسين وضعك المادى وقلل نفقاتك وادخر من أموالك، وتحدث مع شريك حياتك وانصت له ليشعر بالأمان.

الجدى

احرص على إنهاء كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل وامسك بزمام الأمور، وتبادل الهدايا مع شريك حياتك لكسر الجمود فى العلاقة.

القوس

استمر فى السعى ولا تقف مكتوف اليدين ولا تيأس، وكن قريبًا من أسرتك وعائلتك.

الحوت

لا تستسلم لشعورك بالملل وجدد حياتك وابحث عن كل جديد، وتحدث مع أصدقائك واحرص على علاقة جيدة معهم.

الدلو

اجتهد فى العمل لتصل إلى أهدافك، واحرص على تحسين حالتك المزاجية والنفسية.