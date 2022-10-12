دمرت إطارات 100 سيارة.. مُسنة تستهدف المركبات «المدمرة للمناخ» فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت العضوة والناشطة فى مجموعة "The Tire Extinguishers" البيئية، إلى أنها تشعر بالغضب من سائقى المركبات "المدمرة للمناخ"، مضيفة أنها تريد تجنيد جيش من النساء للانضمام إلى احتجاجها، بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإنجليزية.

وقالت السيدة التى طلبت أن تدعى آنا، إنها تستهدف سيارات الدفاع الرباعى غرب لندن خلال عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، لافتة إلى أنها قامت بتفريغ إطارات 16 مركبة فى إحدى الليالى.

وأوضحت آنا أنها مستعدة لقضاء بعض الوقت فى السجن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات ضد سيارات الدفع الرباعى، بما فى ذلك حظر الإعلانات عن تلك الفئة من المركبات.

وبررت آنا فعلتها قائلة: "تتسبب هذه السيارات بتلوث كبير يؤثر علينا، كما أن سائقيها يرهبون راكبى الدراجات والمشاة".

وتابعت: "لا أشعر بالخجل مما قوم به، هدفى جذب الانتباه لخطورة وأضرار سيارات الدفع الرباعى على البيئة والمناخ، واستهلاكها الكبير من الوقود".