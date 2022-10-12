«ميتا» تطلق نظارة الواقع الافتراضى «كويست برو» بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - وتطرح النظارة الجديدة، التى جرى الكشف عنها فى مؤتمر "ميتا كونكت" السنوى، فى الأسواق من 25بداية أكتوبر الجارى بسعر 1500 دولار، وستتيح للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعى المحيط بهم.

وعملت الشركة على إضافة العديد من التحديثات على "كويست برو" مقارنة بالطراز الحالى من النظارات "كويست 2"، التى تهيمن بشكل كبلير على سوق الواقع الافتراضى.

والنظارة الجديدة مجهزة بكاميرات موجهة للخارج تنقل بثًا مباشرًا ثلاثى الأبعاد للبيئة المادية المحيطة بمن يستخدمها، مما يتيح خلق واقع مختلط بين العالمين الافتراضى والواقعى، ليتيح للمستخدم القدرة على تعليق لوحة افتراضية على جدار فى العالم الحقيقى، او جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية، على سبيل المثال، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتعد نظارة كويست برو اخف وزنًا وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات رقيقة وبطارية تم تغيير موقعها إلى الجزء الخلفى من النظارة، مما يؤدى إلى توزيع وزنها بشكل متساو مع تقليل الحجم الكلى.

وأضافت "ميتا" مستشعرات لـ "كويست برو"، يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه للمستخدمين، وذلك من أجل الانغماس فى الواقع الافتراضى بالكامل، مما يعطى الإحساس بأن الصور الرمزية "الأفاتارز" تتواصل بصريًا مثل البشر.

ويعتبر طرح "كويست برو" خطوة هامة بالنسبة لمؤسس "ميتا" مارك زوكربيرج، الذى أعلن العام الماضى عن خطط لطرح الجهاز الذى كان يطلق عليه آنذاك اسم "بروجكت كامبريا" بالتزامن مع تغييره اسم الشركة من "فيسبوك" إلى "ميتا" للتأكيد على تحول عملاق وسائل التواصل الاجتماعى إلى شركة تدير عالمًا من الواقع الافتراضى المعزز يعرف باسم "ميتا فيرس".

وأنفق زوكربيرج منذ ذلك الحين مليارات الدولارات لجعل ذلك التحول ممكنًا.