«أماسيا».. قارة عملاقة جديدة قد تتشكل بعد 300 مليون عام

جدة - نرمين السيد - وتشكل القارة الجديدة مساحات أرضية واسعة، ولكن ليس قبل 300 مليون عام.

وأوضح العلماء أن المحيط الهادئ قد ينحصر عندما تصطدم القارة الأمريكية بقارة آسيا، من المتوقع أيضًا أن تلعب أستراليا دورًا فى هذا الحدث، حيث تصطدم أولًا بآسيا ثم تربطها أمريكا الشمالية بمجرد إغلاق المحيط الهادئ، ولهذا سميت القارة الجديدة ب، "أماسيا" أى أمريكا وآسيا.

وبحسب العلماء فإن المحيط الهادئ ينقبض ببطء، ولكن باستمرار، ربما بنحو بضعة سنتيمترات فى العام الواحد، وبالتالى، تندفع الصفائح التكتونية التى تستوى عليها القارتان الأمريكيتان نحو الغرب.

وأشار العلماء إلى أنه على مدى مليار سنة، اصطدمت قارات الأرض معًا لتشكل قارة عظمى كل 600 مليون عام، وتعرف بدورة القارة العملاقة، وهذا يعنى أن القارات الحالية من المقرر أن تجتمع مرة أخرى فى غضون مئات الملايين من السنين.

ونُشر تقرير سابق عام 2012 فى مجلة "Science" الأمريكية، قال إن ما يقرب من مليارى عام مضت، كانت هناك 3 قارات عملاقة.

وعرفت أقدم قارة عظمى باسم "نونا"، وتشكلت قبل نحو 1.8 مليار عام، تبعتها قارة "رودينيا" التى وجُدت قبل نحو مليار عام، وآخرها كانت "بانجيا" قبل 300 مليون عام تقريبًا.