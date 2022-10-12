اليابان تُدمر صاروخا فضائيا بعد فشل إطلاقه خوفًا من سقوطه على الأرض

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم الأربعاء، لأن صاروخًا فضائيًا تابعًا لها ومحملًا بأقمار اصطناعية تلقى أمرًا بالتدمير الذاتى بعد فشل عملية إطلاقه، لافتة إلى أنه أول إخفاق لعملية إطلاق منذ عام 2003.





وأشار مسؤول فى الوكالة لشبكة التلفزيون اليابانية "تى بى إس" إلى أن الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذى قد يشكله إذا سقط على الأرض".

وتابع: "لذلك اتخذنا إجراءات لتجنب حادث من هذا النوع زأرسلنا إشارة "لتدمير الصاروخ من دون أن يذكر تفاصيل عن سبب المشكلة.

وكانت هذه سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية "إيبسيلون" الذى يعمل بالوقود الصلب وبدأت رحلاته غير المأهولة فى 2013، بحسب ما نقلته "العربية".

وقطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء فى منطقة كاجوشيما بجنوب اليابان، واكتفى المعلقون بالقول إن هناك مشكلة، من دون إعطاء أى تفاصيل.

وهذا الصاروخ الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 26 مترًا ويزن أكثر من 85 طنًا أصغر حجمًا من النموذج السابق الذى يعمل بالوقود السائل.