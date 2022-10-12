وأشار مسؤول فى الوكالة لشبكة التلفزيون اليابانية "تى بى إس" إلى أن الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذى قد يشكله إذا سقط على الأرض".
وتابع: "لذلك اتخذنا إجراءات لتجنب حادث من هذا النوع زأرسلنا إشارة "لتدمير الصاروخ من دون أن يذكر تفاصيل عن سبب المشكلة.
وكانت هذه سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية "إيبسيلون" الذى يعمل بالوقود الصلب وبدأت رحلاته غير المأهولة فى 2013، بحسب ما نقلته "العربية".
وقطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء فى منطقة كاجوشيما بجنوب اليابان، واكتفى المعلقون بالقول إن هناك مشكلة، من دون إعطاء أى تفاصيل.
وهذا الصاروخ الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 26 مترًا ويزن أكثر من 85 طنًا أصغر حجمًا من النموذج السابق الذى يعمل بالوقود السائل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تُدمر صاروخا فضائيا بعد فشل إطلاقه خوفًا من سقوطه على الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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