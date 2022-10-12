«مطلوب طيار للملك».. إعلان وظيفة فى بريطانيا يلفت الأنظار

جدة - نرمين السيد - وسيكون طيار الهيلكوبتر أو المساعد الذى سيقع عليه الاختيار، فردًا فى أعضاء النخبة الخاصة برحلات الملك تشارلز الثالث، المعروفة اختصارًا بـ "TKHF"، بحسب صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية".

ويقع مقر العمل فى قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بقرية "أوديهام" بهامباشير، وسيحصل الطيار على راتب جيد، وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتستخدم العائلة المالكة مروحية من طراز Sikorsky S76 C، حيث استخدمت السنة الماضية فى 179 رحلة، بلغت تكلفتها 906 آلاف جنيه إسترلينى.

ووفق إعلان الوظيفة فإن العاملين على رحلات الملك "فريق صغير من الطيارين والدعم الأرضى، يعمل على توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد العائلة المالكة".