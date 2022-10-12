جدة - نرمين السيد - وشاركت ياسمين الخطيب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بصورتها أثناء وجودها بالمستشفى. وظهرت الخطيب وهى على سرير المستشفى وبجانبها الطبيب، وعلقت على صورتها وقائلة: "2022 كان عام الحزن والآلام". وتابعت كلامها: "أجريت خلاله عمليتين، وبنهاياته أجرى الثالثة، وكلى رجاء أن تكون الأخيرة، والمتممة للشفاء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عام الحزن والآلام.. ياسمين الخطيب تخضع لعملية جراحية (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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