بعد عطل فى فيسبوك.. عودة أعداد المتابعين

جدة - نرمين السيد - خسارة عدد المتابعين

وفقد العديد من مستخدمى فيسبوك خلال الساعات الماضية، آلاف من المتابعين بشكل ملحوظ، دون معرفة السبب وراء ذلك.

وظهرت هذه المشكلة على حساب مارك الرسمى على فيسبوك، حيث وجد متابعو مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذى لشركة ميتا أنه خسر حوالى أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، رغم أن مارك زوكربيرج يمتلك فى الأصل أكثر من 119 مليون متابع على المنصة، ولم يظهر على حسابه الرسمى سوى 9 آلاف فقط، بسبب عطل أصاب الموقع.

عودة المتابعين

ولكن من الواضح أنه تم إصلاح المشكلة، وظهر ذلك بعد عودة عدد متابعى مارك زوكربيرج عبر صفحته على "فيسبوك" إلى العدد الأساسى وهو 119.178.832 متابع.

تحديثات فيسبوك

واعتقد عدد من خبراء التقنية أن ذلك العطل يرجع إلى بعض التحديثات التى تجرى عبر "فيسبوك" وتسببت فى خلل الخوارزميات.

وأشاروا إلى أن فيسبوك يعمل خلال الفترة الحالية على إضافة عدد من التحديثات الجديدة الخاصة بـ "الميتافيرس" وتجربة الواقع الافتراضى، لذا من المتوقع حدوث العديد من الأعطال والأخطاء الأخرى.