لقصار القامة.. ملابس خاصة أنيقة فى أسبوع الموضة بـ لندن

جدة - نرمين السيد - وبسبب ذلك ابتكرت مصممة الأزياء شامياه ديوى، أول علامة تجارية لملابس الأزياء الراقية للنساء من قصار القامة فى 2021، وتحمل اسم "Chamiah Dewey Fashion" لتشارك فى أسبوع الموضة بـ "لندن".

وقدمت أيضا ملابس للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الحركة ويستعينون بالكراسى المتحركة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو".

وأوضحت أن سبب تفكيرها فى ابتكار تلك العلامة هو عدم الاهتمام بقصار القامة لذا قررت ظهورهن فى شكل جميل وأنيق من خلال الاستعانة بملابس مريحة وأنيقة.

وقالت للصحيفة: "فوجئت بمدى محدودية الخيارات، ومدى غلائها، وكيف أنها لم تكن عصرية بما يكفى، خاصة بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا".

وتداولت صور من العرض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وظهرت الفتيات وهن يرتدين فساتين أنيقة، كما استخدم بعضهن كرسى متحرك كهربائى خلال عرض أزياء أسبوع الموضة فى لندن.

وكشفت الفتيات عن شعورهن بالسعادة البالغة بعد المشاركة فى أسبوع الموضة.