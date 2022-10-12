مواصفات تميز هاتف «Redmi Note 12»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن موعد طرح هاتفها الجديد "Redmi Note 12" والذى من المقرر توفيره فى الأسواق بداية من العام المقبل. وأوضحت الشركة إلى أن رقاقة "Dimensity 1080" التى تقدم من MediaTek فى الفئة المتوسطة، والذى يحاكى أداء "Snapdragon 778G" من كوالكوم. كما يأتى الهاتف بمستشعر بالكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل بالإضافة إلى زوايا عرض فائقة الاتساع.

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