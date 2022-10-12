موعد طرح هاتف «Samsung W23 5G» القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح هاتف "Samsung W23 5G" خلال حدث ضخم يوم 21 أكتوبر الجارى.

ويعد هاتف سامسونج الجديد هو إصدارا مخصصا لهاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطى فى السوق الصينية.

ويعد هاتف "Samsung W23 5G" هو نسخة صينية بالكامل من هاتف Galaxy Z Fold4 الذى تم إطلاقه فى شهر أغسطس الماضى.

ويأتى هاتف سامسونج الجديد بشاشة يبلغ قياسها 7.6 بوصة من نوع "Dynamic AMOLED 2X"، حيث تحتوى على طبقة حماية بنسبة 80%، بالإضافة إلى أنها أكثر نحافة من زجاج Super UTG.

وجاء هاتف "Galaxy Z Fold4" بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل كما تتصل بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا موجودة على شاشة الغطاء بدقة 10 ميجابيكسل، ويتمتع أيضا بكاميرا مخفية أسفل الشاشة الرئيسية بدقة 4 ميجابيكسل.

ويحتوى أيضا على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.