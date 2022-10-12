دب يثير الذعر ويتجول فى شوارع إسبانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لدب ضال فى شوارع إحدى المدن فى إسبانيا.
ولاحظ السكان وجود يتجول وسط المدينة، واندفعوا إلى إبلاغ الشرطة عنه وذهبت دوريات عدة لتبحث عنه حتى رصدوه بالقرب من نهر سيل.
وبعد رصده أخذوه حتى يعيدوه إلى بيئته الطبيعية فى جب باجارييل، وذلك بعد تداول فيديو يظهر فيه سائق سيارة الأجرة والدب يركض أمام سيارته.
وكان الوضع لم يكن خاليا من المخاطر بالنسبة لسكان بونفيرادا، وعلقوا قائلين: "على الرغم من أن هذه الحيوانات خجولة للغاية فى وجود البشر، إلا أنه ينصح بالحذر الشديد".
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