مع بداية صباحك ومطرحك.. هاشتاج «يومك يحلى مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عن تصدره التريند بهاشتاج "يومك يحلى مع يونس" فى بداية حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090.

وقال أحمد يونس عبر تويتر: "يومك يحلى مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا قائلين: "ملك التريندات"، "كالعادة الحلقة فوق"، "التريند الأول"، "الصبحاوية متصدرين على مدار الأسبوع".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.