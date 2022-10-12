أثقل يقطينة فى العالم تدخل عالم جينيس (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى الرقم القياسى الذى سجله المعلم لـ أثقل يقطينة فى العالم تزن 2560 رطلاً، أى ما يقارب 1161 كيلوجراما.

وكشفت شبكة سى بى سى نيوز الإخبارية العالمية، عن أن المعلم يدعى ترافيس غينغر، من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا، وسجل رقماً قياسيا وفاز بمسابقة سنوية لأثقل يقطينة فى شمال كاليفورنيا.

ولفتت الشبكة إلى أن غينغر قام بنقل اليقطينة العملاقة لمدة 35 ساعة ليرى عمله الشاق يؤتى ثماره فى النسخة التاسعة والأربعين لبطولة العالم لأثقل يقطينة فى هاف مون باى، بجنوب سان فرانسيسكو.

وحطم غينغر، بهذا، الرقم القياسى المسجل الأسبوع الماضى فى نيويورك لمزارع بفضل يقطينته الضخمة التى بلغ وزنها 2554 رطلاً.