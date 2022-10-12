آبل تضيف طراز من آيفون إلى قائمة المنتجات القديمة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأفاد لتقرير صادر عن موقع "MacRumours"، بأنه سيتم إضافة "iPhone 5c" إلى قائمة المنتجات القديمة فى 1 نوفمبر المقبل، مما يعنى ببساطة أن "آبل" ستتوقف عن جميع برامج الخدمة لهذا الطراز من "آيفون".

اقترح أحدث تقرير أن "آبل" أرسلت بالفعل مذكرة إلى موزعيها المعتمدين تفيد بأنه سيتم إضافة "iPhone 5c" إلى قائمة المنتجات القديمة فى 1 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أيضًا أن آبل ستضيف جهاز "آيباد مينى" من الجيل الرابع إلى قائمة المنتجات المتقادمة، مشيرًا إلى أن الشركة جعلت طراز "آيباد" قديمًا داخليًا فى نوفمبر 2021، ولكن تم الإعلان عنه الآن.

بالنسبة إلى غير المدركين، عادةً ما يقوم صانع "آيفون" بتمييز منتجاته المتوقفة فى فئتين وهما "قديمة" و"عفا عليها الزمن".

يتم إدراج الأجهزة ضمن الفئة القديمة بمجرد توقف "آبل" عن توزيعها للبيع منذ أكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات، بينما المنتجات التى توقفت "آبل" عن بيعها لأكثر من سبع سنوات تندرج ضمن فئة "عفا عليها الزمن".

فى الآونة الأخيرة، أضافت الشركة هاتف "آيفون 6" إلى قائمة المنتجات القديمة، حيث توقف النموذج عن العمل منذ سنوات وكان أحد أهم المنتجات للعلامة التجارية.

حتى بعد توقف المنتج، استمر "آيفون 6" فى تلقى تحديثات الأمان.