فقدان ملايين المتابعات على فيسبوك.. ماذا يحدث؟

جدة - نرمين السيد - فقدان المتابعات على فيسبوك

تمثلت حالة الاستغراب والدهشة فى فقدان الآلاف من مستخدمى فيسبوك لعدد كبير من متابعيهم على صفحاتهم المختلفة، حيث اختفت أعداد المتابعين بصورة مذهلة.

رواد فيسبوك كشفوا أن حساباتهم التى كان بها آلاف المتابعين لم يظهر عليها سوى 9 متابعين فقط، أو ربما أقل من هذا العدد!

كل هذا من الممكن أن يكون مثيرا للدهشة والاستغراب، إلا أن يصل الأمر إلى مؤسس فيسبوك نفسه والرئيس التنفيذى ومالك شركة ميتا مارك زوكربيرغ، فهذا مالا يصدقه عقل!

فقدان المتابعات على فيسبوك

وظهرت هذه المشكلة على حساب مارك الرسمى على فيسبوك، حيث وجد متابعو مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذى لشركة ميتا أنه خسر حوالى أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، رغم أن مارك زوكربيرج يمتلك فى الأصل أكثر من 119 مليون متابع على المنصة، ولم يظهر على حسابه الرسمى سوى 9 آلاف فقط، وتحديدا 9974!

ولم تسلم كبرى الوكالات والصحف العالمية الأمريكية من هذا؛ حيث ذكرت منصة التحليلات Crowd Tangle أن أعداد المتابعين لـ صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وهافينغتون بوست وذا هيل ويو إس إيه توداى ونيويورك بوست ونيوزويك انخفض بشكل مذهل.

فقدان المتابعات على فيسبوك

وذكرت المنصة العالمية أن عدد المتابعين على صفحة الواشنطن بوست انخفض بمقدار 5804 يوم الإثنين الماضى، ثم فقدت الصحيفة 4337 آخرون يوم أمس الثلاثاء، وفى المجموع، فقدت المنشورات 38812 إعجابًا يوم الإثنين و29692 يوم أمس الثلاثاء.

والأغرب فى الأمر أيضا، أنه حتى هذه اللحظة لم يعلن موقع فيسبوك العملاق، ولا مارك زوكربيرج بشكل رسمى أسباب هذا الانخفاض الشديد فى أعداد المتابعين، ويبدو أن الأمر قيد التحقيق حاليا.

جدير بالذكر، أنه فى شهرى أبريل ويونيو 2022، اتخذ موقع فيسبوك إجراءات ضد 1.4 مليار حساب بوت مشتبه به، وفقًا لتقرير تطبيق معايير المجتمع، كما أنه خلال الأشهر الثلاثة السابقة، تم إنهاء 1.6 مليار حساب وهمى.

فقدان المتابعات على فيسبوك

وكانت خدمة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية قد صنفت شركة ميتا، أمس الأول الإثنين، ومؤسسها ورئيسيها التنفيذى، مارك زوكربيرج، على قوائم الإرهاب، بعدما قررت شركات ميتا وتويتر وجوجل تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية فى دول الاتحاد الأوروبى، وحظر روسيا من عرض الإعلانات على منصاتها فى جميع دول العالم.