«ميتا» تعلن توفير أجهزة قادرة ومجهزة لعمل المؤسسات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الشراكة مع Microsoft وAccenture ستعمل على التأكد من قدرة ميتا على توسيع نطاق تجارب الواقع الافتراضى لتشمل المزيد من الموظفين فى العمل.

وتابعت ميتا فى بيان اليوم: "نعلم جيدًا أن الشرط الرئيسى لضمان ذلك هو تمكين الشركات من توزيع وإدارة عمل الأجهزة للموظفين، ولذلك، سنطلق Meta Quest for Business، وهى حزمة اشتراك Meta Quest Pro وMeta Quest 2، والتى تتضمن ميزات إدارية أساسية مثل إدارة الأجهزة والتطبيقات والدعم المتميز وغيرها الميزات، الأمر الذى سيتيح الوصول إلى خدمتى Microsoft Intune وAzure Active Directory، مما يعنى أن الشركات التى ترغب فى توفير أجهزة Meta Quest ستكون واثقة من أن خيارات الأمان والإدارة التى تتوقعها من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة متاحة فى الواقع الافتراضى".

وستساعد Meta Quest Pro وغيرها من المنتجات على تطوير آليات العمل والتجارب وخدماتنا الأخرى، كما ستسهم فى تغيير الطريقة التى نعمل بها معاً.

كما أعلنت شركة ميتا فى مؤتمر Meta Connect 2022 عن سماعة رأس الواقع الافتراضى المتقدمة والجديدة كلياً "Meta Quest Pro".

وتعد هذه السماعة الأولى من ضمن مجموعة جديدة من الأجهزة المتطورة، وقد تم تصميمها بالتركيز على مفهومى التعاون والإنتاجية، وستساعد سماعة "Quest Pro" على الإحساس بحضورك بشكل أكبر حتى لو كنت بعيداً جسدياً، وستمنحك القدرة على إنجاز أعمالك افتراضياً وبعيداً عن العالم المادى، مع الاستفادة من المساحة الافتراضية الكبيرة التى تتيح لك القيام بمهام متعددة وبمرونة أكثر.

كما تستخدم Quest Pro أحدث التقنيات التى تساهم فى تطوير طريقة العمل، بالإضافة إلى ميزات وتجارب تشمل: بصريات Pancake المبتكرة وستوفر هذه الميزة صورًا أكثر وضوحًا لقراءة النصوص فى الواقع الافتراضى "مثل المستندات ورسائل البريد الإلكترونى"، حيث توفر تباينًا أكبر بنسبة 75% من "Meta Quest 2".

كما تتيح هذه الميزة المبتكرة أيضاً تقليص حجم المكدس البصرى لسماعة الرأس بنسبة 40% مقارنةً بسماعة "Meta Quest 2"، ما يعنى أنك ستلاحظ حجماً أقل فى الجزء الأمامى من سماعة الرأس عند ارتدائها حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام.

وصُممت "Quest Pro" عند الإعلان عن إطلاقها لأشخاص مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والعاملين فى البناء والمبدعين والمصممين الذين يرغبون فى زيادة مستويات سير العمل وزيادة قدراتهم الإبداعية بقوة الواقع الافتراضى، وعلى المدى الطويل، نتوقع أن تفتح السماعة مجموعة واسعة من الطرق الجديدة لتجربة العمل وتحسينه عبر العديد من القطاعات والمؤسسات المختلفة.