توقعات الأبراج الأربعاء 12 أكتوبر 2022.. تقدم فى العمل وتحسن فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

كن حاسمًا فى الأمور التى تتعلق بالعمل ولا تتردد، واقضى وقتًا مميزًا مع أصدقائك وحافظ على علاقات قوية معهم.

الثور

نظم وقتك ورتب أولوياتك وانتبه لعملك، وابتعد عن الأشخاص السلبيين فى حياتك ولا تضيع وقتك مع من لا يستحق.

الجوزاء

لا تشتت تفكيرك وتهدر طاقتك فى الاتجاه الخاطئ وتماسك لتتخطى الصعاب، وكن قريبًا وداعمًا لأسرتك وعائلتك.

السرطان

اجتهد فى عملك لتحقق أهدافك، وابحث عن سعادتك وحسّن علاقاتك مع المحيطين بك.

الأسد

انجز المهام المطلوبة منك فى العمل ولا تؤجلها، واهتم بأسرتك وعائلتك وشريك حياتك.

العذراء

حافظ على مكتسباتك واسعى دائمًا لتحقيق المزيد، وانهى كافة المشكلات وصفى الخلافات بينك وبين شريك حياتك.

العقرب

سيطر على أعصابك وحافظ على هدوئك وتعامل مع الأمور بعقلانية، واحرص على تحسين أسلوب حياتك قدر المستطاع لتشعر بالراحة.

الميزان

حافظ على حماسك وشغفك واستغل الفرصة واحرص على المضى قدمًا فى طريقك، ولا تهمل أصدقائك وحافظ على روابط قوية بينكم فالصديق الحقيقى لا يعوض.

الجدى

طور من أدائك وحسّن من مستواك لتكن مميزًا فى عملك، وأنت بحاجة للأشخاص الذين تحبهم ويحبونك فلا تخسرهم أبدًا.

القوس

تخلص من الروتين وقم بأشياء جديدة لتستعيد طاقتك ونشاطك، ووقدم النصيحة لأفراد أسرتك وعائلتك وخذ بإيديهم وأدفعهم للأمام.

الحوت

احرص على إنهاء كافة المشكلات فى العمل وتعامل بحكمة، وحاول التقاط أنفاسك والتخلص من الضغوط لتستطيع المواصلة.

الدلو

انتبه لأعدائك وخذ حذرك منهم ولا تستسلم للتوتر والقلق، وانصت لشريك حياتك وأفراد أسرتك وساندهم ودافع عنهم.