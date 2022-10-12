جوجل تعلن عن قائمة واسعة من منتجات وخدمات الأمان السحابى

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن ارتفاع انتهاكات البيانات السحابية فى جوجل بشكل كبير فى العام الماضى ما أدى إلى ظهور مجموعة من الأدوات والخدمات الجديدة للمساعدة فى تأمين تلك البيئة بشكل أفضل.





وأوضح الموقع إلى أن جوجل كشفت عن أحدث تطور على هذا الصعيد، وأعلنت عن قائمة واسعة من منتجات وخدمات الأمان، تغطى مجالات مثل سلاسل التوريد ؛ والسيادة الرقمية ؛ وتأمين بيئات التعاون فى السحابة؛ ومنتج جديد للعمليات الأمنية. يشار إلى أنه تزايدت المخاوف بشأن الأمن السحابى، ومتطلبات الأمان السحابية المتزايدة من جوجل خلال الآونة الأخيرة.

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