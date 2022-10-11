جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن القصر أن الحفل سيُقام فى كنيسة وستمنستر - بعد ثمانية أشهر من تولى الملك خلفًا للملكة اليزابيث الثانية الراحلة - وسيكون جزءا من "التقاليد القديمة، لكن سيعكس أيضًا دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل".
وبحسب الصحيفة، لم يتم تأكيد قوائم الضيوف فى هذا الحدث، بما فى ذلك ما إذا كان هارى وميجان سيتلقيان دعوة أو سيتمكنان من السفر من كاليفورنيا للحضور أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصر باكنجهام: تتويج الملك تشارلز الثالث فى 6 مايو بكنيسة وستمنستر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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