قصر باكنجهام: تتويج الملك تشارلز الثالث فى 6 مايو  بكنيسة وستمنستر

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن القصر أن الحفل سيُقام فى كنيسة وستمنستر - بعد ثمانية أشهر من تولى الملك خلفًا للملكة اليزابيث الثانية الراحلة - وسيكون جزءا من "التقاليد القديمة، لكن سيعكس أيضًا دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل".

وبحسب الصحيفة، لم يتم تأكيد قوائم الضيوف فى هذا الحدث، بما فى ذلك ما إذا كان هارى وميجان سيتلقيان دعوة أو سيتمكنان من السفر من كاليفورنيا للحضور أم لا.