تويتر تكثف جهودها لتصفية المحتوى الحساس

جدة - نرمين السيد - تكثف منصة تويتر "Twitter" جهودها لتصفية المحتوى الحساس لمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من مشاهدة مواد غير مناسبة من خلال مطالبة المستخدمين بالتحقق من تواريخ ميلادهم.





وقالت الشركة فى بيان لها اليوم إنها تطرح ببطء ميزة لتقييد التغريدات الحساسة ما لم يكن لدى المستخدمين تاريخ ميلاد مرفق بحساباتهم وأن تزيد أعمارهم على 18 عامًا. وخلال الأيام القليلة الماضية، أشار العديد من المستخدمين إلى أن "Twitter" يطلب منهم إدخال تواريخ ميلادهم لمعرفة محتويات تغريدات محددة.

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