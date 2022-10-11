بمقر رئاسة الحكومة البريطانية.. معركة شرسة بين قط شهير وثعلب دخيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسجلت كاميرا تفاصيل الواقعة التى حدثت ليلًا، عندما اقترب القط لارى، الذى يحمل لقب "كبير صائدى الفئران"، من الثعلب الذى بدا دخيلًا على المكان.

وظل الثعلب يتحرك فى المكان، وظل القط لارى يتبعه إلى أن حاول الثعلب الاختفاء خلف الورود، فأخذ لارى وضعية الهجوم فتقدم قليلًا قبل أن يهاجم الثعلب الذى هرب من المكان، ولم يهدأ القط إلا بعدما تأكد أن الثعلب ابتعد عن "10 دتونينج ستريت".

وحدثت المواجهة رغم أن حجم القط لارى يبدو أقل بنحو النصف مقارنة بالثعلب، وهذه مواجهة فريدة من نوعها، فلارى اعتاد صيد الفئران فى المنطقة لا مواجهة الثعالب.

ووقعت الحادثة مساء أمس الثلاثاء، فى تمام الساعة 10 ليلًا بالتوقيت المحلى، بحسب شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وذكرت تعليقًا على الطريقة التى أبعد بها القط الثعلب الماكر، أنها كانت "أنيقة وتعبر عن ثقة بالنفس".

وجاء القط لارى إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية فى عام 2011، ومنح منصب كبير صائدى الفئران فى عهود 4 رؤساء حكومات هم: "تيريزا ماى، ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، وليزا تراس".