جوجل تكشف عن أسعار الأحزمة المعدنية لـ Pixel Watch

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن أسعار الأحزمة المعدنية للساعة الذكية فى أسواق متعددة.
وتطرح Pixel Watch للبيع بجانب هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro، والساعة سيتم بيعها مع الأحزمة الميلانو والمعدن.
وأشار جوجل إلى أن أحزمة الساعات المعدنية الجديدة ستبدأ من 129 دولارًا أمريكيًا، وفى أوروبا بسعر 129 يورو، و129 جنيه استرلينى فى بريطانيا.
وتطلق الشركة الأحزمة الميلانو الجديدة بألوان متعددة بما فى ذلك الأسود والفضى والذهبى، وستقدم الأحزمة بحجم واحد فقط لابد أن يناسب الأشخاص الذين لديهم معصم يبلغ محيطه بين 137 إلى 203 ملليمتر.
ويصل سعر الأحزمة المعدنية إلى ما يقرب من 200 دورلار أمريكى، و199 يورو فى أوروبا، و199 جنيهًا إسترلينيًا فى بريطانيا، ويتم طرحه بلونين وهما الأسود والفضى.
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