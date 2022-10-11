بتكلفة زهيدة.. وصفات طبيعية لنضارة البشرة

جدة - نرمين السيد - يوجد وصفات طبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وتوحيد لونها وإزالة طبقات الجلد الميتة، وتجديد خلاياه، وذلك عن طريق استخدام بياض البيض وصفار البيض والقشر أيضًا، لما لهم من فوائد عديدة للبشرة، بحسب ما ذكره موقع "Boldsky".





وصفات طبيعية لنضارة البشرة أولًا: قشر البيض وبياض البيض لتقليص المسام على الجلد، حيث يمتلك بياض البيض خصائص قابضة تساعد على تقليل مسام الجلد، عن طريق شده، ويمنح البشرة إشراق. المكونات "قشر بيضة وبياض بيضة". الطريقة: يتم تنعيم قشر البيض وتركه ليجف تمامًا، ثم يطحن لعمل مسحوق ناعم، ويوضع فى طبق، ويتم خفق بيضة أخرى وفصل الصفار عن البياض، ثم يتم خلط مسحوق قشر البيض مع بياض البيض وخفق المكونات مع بعض بشكل جيد، ووضعه على الوجه وتركه حتى يجف، ثم يشطف بالماء البارد، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. ثانيًا: وصفة قشر البيض والعسل للبقع الداكنة، فالعسل يساعد على تقسير الجلد، ويزيل أى خلايا ميتة، وأى شوائب أخرى من الجلد، ويفتح البشرة ويساعد على تلاشى البقع الداكنة. المكونات "قشر بيضة وملعقتين كبيرتين عسل". الطريقة "يتم مزج مسحوق قشر البيض مع العسل فى وعاء ويوضع على البشرة ويترك حتى يجف، ثم يغسل بالماء البارد، ويتم تكرار العملية مرة واحدة فى الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة، من نضارة البشرة.

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