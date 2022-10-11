فتاة أسترالية تثير ضجة كبيرة بعد عرضها خاتم خطبتها للبيع على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - ونشرت صفحة لبيع المنتجات على فيسبوك فى أستراليا خاتم ألماس صنعته شركة "تيفانى" الشهيرة مقابل 18500 دولار أمريكى، وذلك أقل من الثمن الذى بيع به سابق بنحو 5 آلاف دولار، بحسب صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وكتبت السيدة فى المنشور الخاص ببيع الخاتم أنها تريد بيعه لـ "أسباب واضحة"، وعقدت مقارنة للأسعر، فقالت: "وزن خاتم تيفانى واحد قيراط وثمنه 23600 دولار، لكنى مستعدة للتخلص عنه مقابل 18500 دولار"، لاغتة إلى أن الخاتم لم يلبس كثيرًا.

وظهر انقسام حاد بين مستخدمى الصفحة حول ما إذا كانت السيدة تمتلك حق بيع الخاتم أم لا.

وشكك البعض فى جودة الخاتم مع عرضه بهذا الثمن، بينما تساءل آخرون عن شرعية بيع مجوهرات بعد إنهاء الخطوبة.

وأكدوا أنه إذا أنهت السيدة العلاقة فعليها أن تعيد الخاتم إلى خطيبها السابق.

وعلقت إحدى السيدات قائلة: "من الناحية القانونية لا يمكنك بيع هذا وعليك إعادته إذا لم تشرعى فى الزواج".

وأشار آخر: "إذا دفع ثمنها "الخطيب"، فهو ملكه ويجب أن يحصل على كل المبلغ".