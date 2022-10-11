الأول من نوعه.. طرح أوبو باد أير بملمس ثلاثى الأبعاد (صور) 

جدة - نرمين السيد - OPPO Pad Air

ويتميز أوبو باد أير الجديد بملمس ثلاثى الأبعاد، هو الأول من نوعه والذى يجمع الجزء العلوى من اللوح الخلفى بين تصميم ثلاثى الأبعاد وتقنية أوبو جلو، ليوفر بذلك مظهرا إبداعيا يوحى بحركة الكثبان الرملية عند غروب الشمس.

تم ضغط الجزء السفلى من اللوح الخلفى لترك أثر يشبه الجزيئات الرملية بقطر 0.15 ملم فقط على السطح، مما يمنح اللوحة مظهرا لامعا وجذابا، كما أنه يمنع ظهور بصمات الأصابع والانزلاق.

مواصفات OPPO Pad Air

يأتى أوبو باد أير مع هيكل فائق النحافة بسمك 6.94 مللى متر، ووزن خفيف 440 جراما، مما يجعل جهاز أوبو باد أير اللوحى سهل الحمل والاستخدام، ويتوفر فى اللون الرمادى الضبابى.

يوفر الجهاز ميزات الاستخدام الذكية، بما فى ذلك الشاشة المقسمة بإصبعين، والنافذة العائمة بأربعة أصابع، والشريط الجانبى الذكى، مع دمج وظيفتين جديدتين للاتصال متعدد الشاشات، وهما سحب الملفات وإسقاطها ومشاركة ذاكرة الحافظة.

ويتميز جهاز أوبو باد أير بشاشة مقاسها 10.36 بوصة مريحة للعينين، بدقة k HD 2، والتى حصلت على شهادة الجودة من TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق المنخفض، مما يضمن صورا واضحة وسلسة ويقلل بشكل فعال من إجهاد العين.

علاوة على ذلك، يأتى جهاز أوبو باد أير اللوحى مجهزا بأربعة مكبرات صوت كبيرة تدعم تقنية دولبى أتموس Dolby Atmos، مما يوفر صوتا عالى الجودة وتجربة استماع شيقة.

أيضا، تتيح بطاريته الكبيرة التى تبلغ 7100 مللى أمبير للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 12 ساعة، أو حضور مؤتمرات الفيديو لمدة 15 ساعة، أو قراءة الكتب الإلكترونية لمدة 16 ساعة.

وتدوم البطارية طوال اليوم، سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه أو لحضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت.