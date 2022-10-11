60 مليون دولار لماسة وردية فى هونج كونج (صور)

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جدة - نرمين السيد - وكشف سوذبى، فى بيان لها أن الماسة الوردية بيعت بأكثر من ضعف ثمنها الذى كان مقرر لها، والذى كان متوقع له مقابل 21 مليون دولار تقريبا.
الماسة الوردية من عيار 11.15 قيراط، والتى تعد من أنقى الماسات الوردية التى عرضت فى مزاد على الإطلاق.
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الماسة الوردية، قبل بيعها كانت فى جولة شملت دبى، وسنغافورة، وتايبيه، إلى أن وصلت أخيرا إلى هونج كونج محطتها الأخيرة.
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