مواجهة بين القط لارى وثعلب دخيل فى مقر الحكومة البريطانية (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - وشهدت المواجهة الساخنة بين لارى والثعلب الدخيل اصطدام عدائى، وظهرها فى الفيديو وهما يتقاتلان على أرض خارج منزل رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من كون القط لارى لا يتجاوز حجمه نصف حجم الثعلب، إلا أنه كان قادرا على إجبار على التراجع إلى الحدائق المجاورة وطرده من محيط منزل رئيس الوزراء.
القط لارى، يعد "كبير صائدى الفئران" فى مقر رئيس الوزراء البريطانى الرسمى، وتم الاستعانة به فى 15 فبراير 2011، ولفت انتباه الكثير من وسائل الإعلام الدولية، وكثيرا ما يسرق الأضواء من كبار زوار المقر.
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