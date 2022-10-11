بسبب التغيرات المناخية.. قارب الأشباح يظهر فى بحيرة أمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلته شبكة "ايه بى سى"، عن دائرة الغابات، فالقارب يعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية، وتم اكتشافه بعد جفاف المياه ببحيرة شاستا بفعل التغيرات المناخية.
وأطلق على القارب اسم "هيجينز" أو "قارب الأشباح"، حيث كان مخصصا لنقل هجوم يو إس إس مونروفيا، كما يحمل علامة "31-17" على جانبه.
وقالت دائرة الغابات، إن القارب كان يستخدم أيضًا كمقر للجنرال "جورج س. باتون" خلال غزو صقلية عام 1943، وكتبت على فيس بوك: "كان أيزنهاور أيضًا على متن هذه السفينة فى ذلك الوقت، وذهب إلى 6 حروب أخرى فى يوم النصر فى المحيط الهادئ".
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