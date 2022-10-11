«السعادة».. مادة جديدة فى المدارس الألمانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان، فإن المادة ستدرس فى 16 مدرسة ألمانية، لطلاب المرحلة الابتدائية، وتتحدث عن أهمية الاسترخاء، وكيفية الحصول عليه، ومساعدة الآخرين، وغيرها.
ومن أبرز الدروس "الامتنان" وفيه يتعلم الطلاب بشكل عملى كيف يشكر غيره، ويقدر جهوده، عبر استخدام بطاقات بريدية يتم إرسالها من الأبناء إلى أولياء الأمور.
ويرى القائمون على تلك الفكرة، أنها تسعد فى ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال بما يجعل العالم أكثر أمانا، ويقلل التوتر لدى الأطفال، ويحارب الاكتئاب لديهم.
ويقوم على تدريس المادة خبراء من جامعات ألمانية، وتسهدف فى البداية 300 طالب فقط، فى برنامج يستمر حتى يناير من عام 2023.
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