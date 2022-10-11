Tecno Pova 4.. كل ما تريد معرفته عن هاتف تكنو الجديد

جدة - نرمين السيد - وتميز الهاتف بشاشة قياس 6.82 بوصة مع جودة عرض HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، إضافة إلى وجود نوتش فى منتصف الشاشة.

وبحسب موقع جيز مو شينا التقنى، فإن Tecno Pova 4 مزود بقارئ بصمات الأصابع مدمج فى زر الباور، ويعرض بلونين هما الأزرق، والرمادى.

جاءت الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجابكسل، لتساعد فى التقاط صور سيلفى مميزة، بينما جاءت الخلفية بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ثانوية.

حول ذاكرة الهاتف، تصل الداخلية إلى 128 جيجيابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD، إضافة إلى بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجا بايت.

ويعمل هاتف Tecno POVA 4 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G99 على بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتصل قوة البطارية الخاصة به إلى 6000 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.