دار أزياء إيطالية شهيرة تحتفل باليوبيل الذهبى لها فى الأقصر (فيديو وصور) 

جدة - نرمين السيد - الاحتفالية حضرها عدد كبير من الشخصيات العامة المصرية والعالمية، وتبع عرض الأزياء حفلا موسيقيا لفنان الأوبرا العالمى أندريا بوتشيلى.

و على هامش الاحتفال ألقى الدكتور زاهى حواس، محاضرة عن الحضارة المصرية القديمة وأهم الاكتشافات الأثرية.

وتصدرت الاحتفالية ترند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، كما تفاعلت معه العديد من وسائل الإعلام الدولية التى تناقلت الاحتفالية على نطاق واسع، وذلك ضمن خطتها للاحتفال الممتد على مدار يومين بالمدينة السياحية الشهيرة حيث أقيم عشاء فى مدينة الأقصر باليوم الأول وفى اليوم الثانى جولة فى وادى الملوك ثم عرض الأزياء العالمى.

وقال ستيفانو ريتشى، فى كلمته قائلا "اخترت الاحتفال بالذكرى الخمسين لعلامتى التجارية فى مدينة رائعة مليئة بالسحر والفن والتقاليد الأقصر.. طيبة القديمة.. أرض الفراعنة".

وأضاف: "لأول مرة فى التاريخ، سيكون معبد حتشبسوت المسرح الرائع الذى سيؤدى فيه عرض الأزياء الخاص بي، وسعيد لاهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث، فهو أمر يجعلنى أشعر بالفخر والمسئولية والاحترام، والاهتمام تجاه هذه الأماكن المقدسة".

وتعتبر الاحتفالية أول حدث عالمى فى الأقصر، يقام بعد احتفالية طريق الكباش التى أقيمت العام الماضى فى مدينة الأقصر، وشهد الحفل تواجد العديد من مشاهير العالم وعلى رأسهم الفنان الهندى الشهير أنيل كابور بصحبة زوجته والمطرب العالمى أندريا بوتشيلى ابنه المغنى الأوبرالى ماتيو.