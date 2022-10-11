نهاية العام الجارى.. الكويت تستعد لإطلاق القمر الصناعى الأول «كويت سات 1»

وأوضحت الدكتورة الجسار فى بيان مساء اليوم الاثنين صادر عن جامعة الكويت بمناسبة الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمى، أن الإطلاق يأتى من خلال المشروع الوطنى للقمر الصناعى الكويتى الأول "كويت سات 1" المدعوم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى وبالتعاون مع عدة أقسام من كلية العلوم وكلية الهندسة والبترول.
وأضافت أنه سيتم قريبا إنشاء محطة استقبال معلومات وصور للقمر "كويت سات 1"، موضحة أن المشروع الذى بدأ منذ 3 سنوات يأتى إيمانا بأهمية دور الجامعة فى هذا المجال ويهدف إلى بناء قدرات الشباب فى مجال تصنيع الأقمار الصناعية.
وأشارت أنه بالتزامن مع اقتراب إطلاق القمر "كويت سات 1" فإن كلية العلوم بصدد عقد معرض عن علوم وتكنولوجيا الفضاء يومى 1 و2 نوفمبر المقبل بهدف عرض أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك فى المبنى الجنوبى لكلية العلوم فى مدينة صباح السالم الجامعية.
ولفتت إلى أن المشروع جاء بهدف تدريب الطلبة على تصميم وبناء الأقمار الصناعية النانومترية، إضافة إلى إنشاء أول مختبر فضائى فى جامعة الكويت ليكون مركزا لأبحاث وتطوير صناعة الفضاء لدولة الكويت.
ويحتفل العالم سنويا بأسبوع الفضاء العالمى الذى تم إقراره من الأمم المتحدة عام 199 لتسليط الضوء على أهمية إسهامات علوم تكنولوجيا الفضاء بتحسين وضع الإنسان ويركز موضوع أسبوع الفضاء العالمى لعام 2022 على "الفضاء والاستدامة".
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