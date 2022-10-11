الفلبين تلزم مواطنيها بتسجيل بطاقات سيم للهواتف المحمولة لمكافحة الاحتيال

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور أمس الإثنين، على قانون يجعل تسجيل بطاقة (سيم SIM) الخاصة بالهواتف المحمولة إلزاميًا، فى خطوة رئيسية نحو مكافحة الرسائل النصية الاحتيالية والاحتيال المصرفى والمعلومات المضللة.





ذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن القانون يُلزم المستخدمين تقديم أسمائهم الكاملة ووثائق إثبات هوياتهم قبل شراء بطاقة سيم، بهدف منع المجرمين من إخفاء هوياتهم، حيث قال الرئيس الفلبينى إنها خطوة طال انتظارها، إذ يعتبر الإجراء وسيلة فعالة لتنظيم إصدار بطاقات سيم للحد من انتشار الرسائل النصية غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال.

فى حين رحب مزودو خدمات الاتصالات فى البلاد، الذين منعوا أكثر من مليار بريد عشوائى ورسائل نصية مشبوهة خلال العام الجاري، بالإجراء الجديد؛ اعترض سلف ماركوس، الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، على التشريع بسبب بند تم حذفه حاليًا يطلب من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى تسجيل هوياتهم وأرقام هواتفهم.

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تعتبر واحدة من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية فى آسيا، بنسبة تصل إلى 61 فى المئة من سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، وقد اعتمد الفلبينيون بشكل كبير على الأجهزة المحمولة للتسوق وطلبات توصيل الطعام والخدمات المصرفية أثناء تفشى وباء كورونا.