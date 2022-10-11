توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. مفاجآت فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

استعيد نشاطك وجدد طاقتك لتتفوق فى عملك، واخرج فى نزهة مع شريك حياتك لتبتعد قليلًا عن الضغوط وتستطيع المواصلة.

الثور

حكّم عقلك وتصرف بهدوء وعقلانية، وافعل الأشياء التى تُشعرك بالسعادة.

الجوزاء

لا تتسرع وادرس قرارتك جيدًا قبل اتخاذها، ولا تثير المشكلات فى محيط أسرتك وعائلتك وساعدهم على تجاوز الصعاب.

السرطان

حافظ على شغفك فى العمل وكن مبدعًا وابتعد عن الروتين، واهتم بأسرتك وكن قريبًا منهم وشاركهم فى مختلف الأمور.

الأسد

تماسك لتتخطى كافة العقبات ولا تيأس فأنت قادر على ذلك، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك حياتك.

العذراء

انتبه لما يحدث حولك وحاول إنهاء كافة المشكلات فى العمل، وحافظ على علاقة طيبة مع الأشخاص المقربين منك ولا تفقدهم أبدًا.

العقرب

ادى عملك على الوجه المطلوبة ولا تؤجل مهامك، وكن قريبًا من أصدقائك وتواصل معهم واجلسوا سويًا.

الميزان

طّور من مهارتك واستمر فى العمل والتقدم لتحقق أهدافك، وقدم الهدايا والمفاجآت السعيدة لشريك حياتك.

الجدى

استغل الفرصة وحسّن مستواك لتكون جديرًا بها، وانهى كافة المشكلات فى العلاقة العاطفية واحتوى شريك حياتك.

القوس

تماسك لتتخطى كافة المعوقات وركز فى عملك، واحرص على تحسين علاقتك بشريك حياتك وانصت له.

الحوت

استمر فى العمل والاجتهاد وجدد أفكارك لتكن متميزًا، وكن لطيفًا مع شريك حياتك واقضى وقتًا ممتعًا معه.

الدلو

اكمل الطريق لتحقق الأحلام فلا يوجد شيئًا مستحيلًا، وحافظ على علاقة بشريك حياتك وأفراد أسرتك تحكمها الأمان والثقة والتفاهم.