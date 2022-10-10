Infinix تطلق أجهزة INBook X2 Plus و43Y1 TV فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وتجهز Infinix لإطلاق إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب Infinix INBook X2 بالإضافة إلى جهاز التلفاز 43Y1 فى حدثها الذى يعقد بعد أيام.
وطرحت Infinix خلال شهر يوليو جهاز Y1 TV الذى يتميز بحجم 32 إنش، ومن المتوقع أن ينطلق جهاز التلفاز القادم 43Y1 TV بذات المواصفات مع بعض التغييرات الطفيفة.
ونشرت الشركة إعلان تشويقى كشفت خلاله عن المواصفات الرئيسية لجهاز الحاسب المرتقب INBook X2 Plus، حيث يضم الجهاز شاشة بحجم 15 إنش، وجودة عرض FHD ودرجة سطوع 300 nit.
ويتميز الجهاز بتصميم من سبائك الألومنيوم بوزن 1.58 كيلو جرام، كما يأتى بكاميرا Webcam مميزة بدقة 1080 بيكسل مع فلاش LED.
ويأتى الجهاز ببطارية قدرة 50WHr كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويحتوى على منفذ شاحن USB C.
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