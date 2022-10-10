الشخص يوّلد 600 واط.. ملهى ليلى يحول الحرارة التى تخرج من الراقصين لطاقة!

جدة - نرمين السيد - ويعمل النظام المتطور على امتصاص الحرارة التى تخرج من جسم الإنسان، بواسطة مضخات حرارية جوفية، ويتم نقلها إلى آبار موجودة على عمق 200 متر، والتى يتم شحنها "مثل بطارية حرارية" لتزويدها داخل مضخات حرارية، بحسب وكالة "مونت كارلو الدولية".

وقال ديفيد تاونساند مؤسس شركة استشارات الطاقة الحرارية الأرضية "TownRock Energy": "عندما يرقص شخص ما على إيقاع متوسط، مثل رولينج ستونز أو شئ من هذا القبيل، يمكن أن يولد 250 واط، أما حين يرقص على إيقاعات سريعة، فبإمكانه إخراج 500 إلى 600 واط من الطاقة الحرارية.

ومن خلال تحويل حرارة جسم الإنسان إلى طاقة متجددة، تخلص المالكون من وسائل التدفئة التقليدية التى تعمل على الغاز ويأملون ويأمالون فى تقليل انبعاثاتهم بنحو 70 طنًا من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، بهدف الوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2025.