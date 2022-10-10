قريبًا.. واتساب يتيح زيادة أعضاء مجموعة المحادثات إلى 1024

جدة - نرمين السيد - ولفتت التقارير إلى أن واتساب بدء تجربة جديدة فى الإصدار التجريبى من التطبيق، وذلك لزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجموعات المحادثات من 512 إلى 1024 عضوًا.
يذكر أن واتساب دعم قبل ذلك ضم ما يصل إلى 256 عضو فى مجموعة الدردشة، ومن ثم تم زيادة الحد الأقصى إلى 512 مشترك فى شهر يونيو من العام الجارى.
ومن المتوقع أن زيادة الحد الأقصى فى مجموعات الدردشة يمكن أن يقدم الدعم للشركات فى ضم عدد أكبر من الموظفين فى مجموعة المحادثات، ويمكن لمضاعفة الحد الأقصى تقديم دعم جيد فى الشركات الكبيرة.
ويقدم مطورى التطبيق قريبًا مجموعة جديدة من الأدوات التى تدعم المستخدمين فى التحكم بشكل أفضل فى مجموعات الدردشة الكبيرة.
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