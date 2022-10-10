قرية مهجورة ابتلعتها الطبيعة.. قصة مثيرة لـ «هوتوان» الصينية (صور)

جدة - نرمين السيد - وكانت "هوتوان" قرية صيد مزدهرة فى الماضى، وتجاوز عدد سكانها فى فترة الثمانينات 3 آلاف نسمة.

ورغم ذلك بدأ السكان مغادرتها فى فترة التسعينيات نظرًا لموقعها البعيد الذى يصعب الوصول إليه، وفى عام 2002 أخليت القرية بشكل رسمى، وتم دمجها مع قرية مجاورة.

وبعد عقود طويلة من هجرها، استولى غطاء من النباتات الخضراء المورقة على المنازل الفارغة فى القرية المطلة على المحيط.

وزادت شهرة القرية بين مستخدمى الإنترنت فى الصين عام 2015، عندما انتشرت مجموعة من الصور المذهلة للقرية المهجورة.

وبدلًا من الاحتفال بالشعبية التى اكتسابتها القرية، أظهر مسؤولو شينجسى تحفظهم من التأثير الناجم عن الارتفاع المفاجئ فى عدد السياح.

وأشار مسؤول من جزيرة شينجشان، تشين بو، فى بيان رسمى إلى أن خطوط الهاتف لديهم كانت مشغولة، وأصبحوا يستقبلون المزيد من السياح إلى هوتوان، مضيفًا أنه لم يتم تجهيز القرية بالشروط اللازمة لفتحها أمام السياح، قائلًا:"نحث الزوار للحفاظ على هدوئها فى الوقت الحالى".

وأصبحت الجزيرة جاهزة الآن لاستقبال السياح نوعًا ما، بحسب "CNN عربى".

وبعد أكثر من عامين من التخطيط، طبقت "هوتوان" بعض المبادرات الجديدة للسيطرة على الاهتمام المفاجئ فيها، وتحقيق الدخل.

وافتتحت منصة للمشاهدة فى عام 2017 وقدمت لمحة عامة عن القرية ممن بعيد، ويبلغ سعر التذكرة 3 دولارات.

ويمكن للزوار التنزه حول القرية مقابل 8 دولارات، وتم وضع لافتات خارج المنازل الخالية لتحذير السياح من الخطر المحتمل لدخول المبانى المتدهورة.

وعززت شهرة قرية "هوتوان" صناعة السياحة فى جزيرة شينجشان، وظهرت أماكن إقامة جديدة للمبيت والفطور فى جميع أنحاء الجزيرة، ولكن ليس داخل القرية.

واستقبلت القرية 90 ألف زائر عام 2021، وحققت 3.3 مليون يوان "ما يعادل 470 ألف دولار" للجزيرة، وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.