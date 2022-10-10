ببطارية كبيرة وتصميم أنيق.. مواصفات «Galaxy S23»

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير جاءت فى "Digital Chat Station" إلى أن الهاتف الجديد "Galaxy S23" يأتى ببطارية كبيرة بسعة 3900 مللى أمبير. ويتمتع هاتف "Galaxy S23" بشاشة من نوع "OLED" مسطحة بحجم 6.1 بوصة، بجودة عرض FHD+. ويدعم هاتف سامسونج الجديد "Galaxy S23" رقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 8 Gen 2.

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