بعد ظهوره فى الحمام.. تمساح يثير الذعر بالهند

جدة - نرمين السيد - وذهب أحد أفراد أسرة تسكن فى خاركوفا بالهند، إلى "الحمام" وتفاجئ بوجود تمساح كبير يتجول بداخله.

وانتظر ذلك الشخص الذى يدعى "عديسينه بهيكاباى راثود" حتى ينتهى التمساح البالغ طوله 6 أقدام جولته.

وتحدث راثود مع صحيفة "تايمز أوف إنديا" مشيرا إلى أن الفناء الخلفى للمنطقة ليس له جدار حماية.

ووفقا للصحيفة، تسابق رجال الإنقاذ لأجل القبض على التمساح البرى قبل أن يؤذى أحد واستخدموا حبلا لسحبه إلى قفص ونقله بعيدا.

وقال متحدث بفرقة الإنقاذ إنهم معتادون على مغامرة التماسيح المزعجة فى المدينة، لكونها من القرى الغنية بالتماسيح.