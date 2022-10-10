لمنافسة ريلمى وشاومى.. تكنو تطرح «Pova 4 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويعد هاتف "Tecno Pova 4 Pro" من الهواتف التى تنافس الشركات الأخرى التى منها شاومى وريلمى لمواصفاته المبهرة. ويأتى هاتف "Tecno Pova 4 Pro" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.66 بوصة وبجودة عرض "FHD +". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابيكسل وبها مستشعر AI وفلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة ذات سعة 6000 مللى أمبير كما يدعم الشحن السريع السلكى بقوة 45 وات. ويُطرح "Tecno Pova 4 Pro" بسعر يبلغ 259 دولار أمريكى أى حوالى 5200 جنيه مصرى.

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