إنسان الغاب يمسك بـ زائر بسبب السخرية منه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو شاب يدعى "حسن عريفين" البالغ من العمر 19 عاما، وهو واقعا فى يد إنسان الغاب بحديقة كاسانج كوليم بمقاطعة رياو.
وأثناء سير حسن حديقة الحيوان قرر القفز فوق السياج حتى وصل إلى قفص إنسان الغاب، ثم سخر منه دون إدراكه لمدى ذكاء ذلك الحيوان.
وأثناء وقوفه أمام قفص إنسان الغاب، أمسك الحيوان به من قميصه وساقه جذبه تجاه القفص، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وتحدث حارس الحديقة بغضب عن سلوك الشاب، وذلك بسبب قيامه بالتقاط مقطع فيديو وإنشاء محتوى بدون إذن بالإضافة إلى عبوره لمسافة الأمان وعدم أخذ القواعد على محمل الجد.
وقال الحارس للصحيفة: "كان هذا سلوكا غبيا كما أنه يعرض نفسه والآخرين لخطر كبير، لقد ذكرت الموظفين بضمان عدم إتاحة الفرصة للزوار للقيام بذلك مرة أخرى".
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